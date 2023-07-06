Свыше двухсот мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, проведут в учреждениях Подмосковья

В культурно-досуговых учреждениях Подмосковья пройдут почти 250 мероприятий, которые посвящены Дню семьи, любви и верности, который отметят в эту субботу. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении уточнили, что посетителей ждут различные развлекательные и интерактивные программы, которые подойдут для всей семьи, концерты, мастер-классы и многое другое. Планируется, что мероприятия соберут более 35 тысяч гостей. Так, например, в Доме культуры «Солнечный» в Одинцово с программой «Живи, любовь!» выступит народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Слобожане», во Дворце культуры имени В. П. Чкалова в Щелково состоится игра «Собери ромашку», в образовательно-досуговом центре «Октябрь» Сергиево-Посадского округа пройдет мастер-класс «Ромашка» творческого проекта #ЛетоДляТебя!. Подробности об этих и других мероприятиях можно найти здесь.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с общественниками из Можайска развитие муниципалитета.