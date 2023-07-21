Свыше пяти миллионов зрителей собрали кинотеатры Подмосковья за полгода
Фото: [Пресс-служба ГАУК МО «Креативное бюро «Регион»]
С начала текущего года кинотеатры Подмосковья посетили более 5,4 миллиона человек, сообщили в областном Минкульттуризме.
«Посещаемость кинотеатров осталась практически на том же уровне, что и в прошлом году. Также для нашей киноиндустрии важно, что зрители идут на отечественные фильмы. За первые полгода проведено более 300 тысяч сеансов», — отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, в топ самых популярных фильмов среди жителей Подмосковья вошли «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, «Вызов» режиссера Клима Шипенко и «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка. В министерстве добавили, что кассовые сборы в регионе превысили два миллиарда рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.