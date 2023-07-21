Свыше пяти миллионов зрителей собрали кинотеатры Подмосковья за полгода

«Посещаемость кинотеатров осталась практически на том же уровне, что и в прошлом году. Также для нашей киноиндустрии важно, что зрители идут на отечественные фильмы. За первые полгода проведено более 300 тысяч сеансов», — отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.