Свыше пяти тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили фарфоровый фестиваль «Агашка»

Более пяти тысяч человек посетили VII областной фарфоровый фестиваль «Агашка», посвященный народно-художественному промыслу — дулевскому фарфору, который прошел в парке «Дулевский» в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили экскурсии в Музей фарфора, выставку-ярмарку изделий дулевского фарфора, дегустацию дулевского чая и булочек «агашке», а также концертную программу. Отметим, что фестиваль является обладателем Гран-при на Всероссийском финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и бронзовый призер в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов». Его организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

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