Свыше пятисот тысяч зрителей посетили государственные и муниципальные театры Подмосковья за полгода

За шесть месяцев текущего года государственные и муниципальные театры Подмосковья посетили более 500 тысяч зрителей. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что за это время в государственных театрах состоялось пять премьер. Так, Московский Губернский театр представил спектакли «Женитьба. Почти по Гоголю», «Сорок первый», «Собака на сене». В Московском областном театре драмы и комедии жители и гости региона могли увидеть постановку «В ожидании джаза», в Московском областном государственном академическом театре «Русский балет» — «Ромео и Джульетта». Муниципальные театры в свою очередь представили зрителям премьеры в честь 200-летия со дня рождения А. Н. Островского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.