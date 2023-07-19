Свыше ста тысяч человек посетили крупные выставки государственных музеев Подмосковья за полгода

За первую половину текущего года восемь крупных выставок в государственных музеях Подмосковья посетили более 100 тысяч жителей и гостей региона. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении уточнили, что в тройку самых посещаемых вошли выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись VII века из музеев и частных собраний России» в историко-художественном музее «Новый Иерусалим», «Говорит и показывает». Сюжетные изразцы XVIII века» из собрания музея-заповедника «Коломенское», которая прошла в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина и «1812» — в Звенигородском музее-заповеднике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.