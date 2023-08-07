Свыше ста тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили гастрономический фестиваль фермерской продукции

За три дня гастрономический фестиваль фермерской продукции, который проходил в деревне Дубровское под Истрой, посетили 116 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме, при поддержке которого организовано мероприятие.

«Мы очень рады, что мероприятие пользуется такой популярностью у гостей и жителей Подмосковья. Фермеры продали на фестивале 36 тонн молочной, 7 тонн мясной и 2 тонны хлебной продукции. Гости смогли приобрести изделия народных художественных промыслов», — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, отдельную программу подготовили для детей. На мероприятии также прошла встреча в формате «Без галстука» на тему «ЗОЖ: питание, здоровье, экология», ее инициаторами стало Министерство сельского хозяйства России при сотрудничестве Роскачества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что гастрофестиваль в Истре пользуется спросом у жителей и участников.