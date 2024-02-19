Свыше тысячи человек посетили первый северный фестиваль в Подмосковье

Фото: [ пресс-служба министерства культуры и туризма МО/Министерство культуры и туризма Московской области ]

Свыше тысячи человек посетили первый северный фестиваль «Зов холода» в парке «Солнечный берег» в Талдоме, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие стартовало в субботу. В этот день в парке работали различные интерактивные зоны, фотозоны и стрит-арт площадка. Перед гостями выступил этнический ансамбль «Кочевник».

В рамках фестиваля все желающие могли покататься на оленьей упряжке и пони, а также приобрести сувениры ручной работы.

Организатором фестиваля выступает АНО «МосОблПарк» при поддержке областного министерства культуры и туризма.

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