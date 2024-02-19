Свыше тысячи человек посетили первый северный фестиваль в Подмосковье
Фото: [пресс-служба министерства культуры и туризма МО/Министерство культуры и туризма Московской области]
Свыше тысячи человек посетили первый северный фестиваль «Зов холода» в парке «Солнечный берег» в Талдоме, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие стартовало в субботу. В этот день в парке работали различные интерактивные зоны, фотозоны и стрит-арт площадка. Перед гостями выступил этнический ансамбль «Кочевник».
В рамках фестиваля все желающие могли покататься на оленьей упряжке и пони, а также приобрести сувениры ручной работы.
Организатором фестиваля выступает АНО «МосОблПарк» при поддержке областного министерства культуры и туризма.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в Подмосковье открыто свыше 160 лыжных трасс.