Свыше тысячи человек приняли участие в «Гонке Легкова» в Рязани
Участниками «Гонки Легкова» в Рязани стали более тысячи спортсменов
Фото: [Медиасток.рф]
В минувшие выходные на биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани состоялись двухдневные всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова». Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минспорт.
Уточняется, что в мероприятии поучаствовали более тысячи спортсменов.
Отмечается, что «Гонка Легкова» стала ярким спортивным событием, которое объединило профессионалов, любителей и юных спортсменов, и подтвердило статус Рязанской области как региона, который активно развивает зимние виды спорта.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вовремя пришли на помощь юному участнику лыжных гонок.