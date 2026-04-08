Сыгравший Тора Крис Хемсворт показал, как учит 12-летних сыновей-близнецов покорять волны

Голливудский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Marvel, наслаждается жизнью в Австралии, сообщает Hello! Russia. Вместе с семьей он живет в живописном городке Байрон-Бей, который идеально подходит для активного отдыха.

Недавно звездный отец устроил для своих 12-летних сыновей-близнецов настоящий урок серфинга. Мужской компанией они отправились на побережье, где мальчики покоряли капризные океанические волны.

Крис поделился фотографиями и видео в своем блоге. На кадрах видно, как сыновья уверенно держатся на досках. Сам актер признался, что всегда мечтал заниматься серфингом с детьми и не воспринимает это как должное.

«Они настолько хороши, что я чувствую себя неадекватно», — отметил Хемсворт.

Вместе с актером и его детьми к отдыху присоединились близкие друзья семьи — другие отцы со своими сыновьями.

А вот старшая дочь Криса и его супруги Эльзы Патаки предпочла остаться дома с мамой. Сами Хемсворт и Патаки поженились в 2010 году и с тех пор ни разу не давали прессе поводов усомниться в крепости их союза.

