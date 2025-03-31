Сын Абрамовича от стюардессы развелся с моделью после рождения ребенка

Сын миллиардера Романа Абрамовича от его второго брака со стюардессой Ириной Маландиной Аркадий официально развелся с моделью Марией Абрамович практически сразу после рождения ребенка, пишет журнал The Voice. Отмечается, что столичный Мировой суд расторг брак 21 марта 2025 года.

Интересно, что сам Роман Абрамович долгое время скрывал информацию о том, что стал дедом. Аркадий является вторым сыном Абрамовича и имеет пять братьев и сестер.

Молодой человек получил образование в США, завершив обучение в Северо-Восточном университете в Бостоне. В 2013 году он начал карьеру в лондонском офисе банка ВТБ будучи стажером, а уже в 2015 году основал собственную компанию по выращиванию овощей.

Сейчас Аркадий Абрамович является владельцем инвестиционной компании ARA Capital, которая управляет активами и акциями «Газпром нефти».

Ранее сообщалось, что суд встал на сторону российского актера Павла Прилучного по делу об алиментах на общих с Агатой Муцениеце детей.