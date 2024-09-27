Перед смертью Роман Мадянов успел сняться в фильме с сыном

Знаменитый российский актер Роман Мадянов умер 25 сентября 2024 года на 63-м году жизни. Перед этим он успел сняться в фильме вместе со своим сыном. Для молодого человека это была дебютная роль, а для Мадянова-старшего — последняя, сообщил телеграм-канал SHOT.

Как рассказал сын актера, в последние месяцы Роман Сергеевич испытывал проблемы со здоровьем. У него был диагностирован рак легких, с которым артист боролся с 2020 года. Несмотря на ухудшение состояния, Мадянов продолжал работать, сниматься в кино и даже ездить за рулем. Лишь в последние недели жизни ему назначили паллиативное лечение.

Роман Мадянов был одним из самых известных и уважаемых актеров в России. На его счету множество ярких ролей и четыре премии «Ника». Зрители хорошо помнят его по образам в картинах «Солдаты», «Левиафан», «СуперБобровы» и др.

Похоронят артиста России в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Там талантливого актера проводят в последний путь.

Ранее актеру Роману Мадянову предложили дать звание народного артиста России посмертно.