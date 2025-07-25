Сын Деяна Станковича будет выступать за бельгийский «Брюгге»
Сын главного тренера «Спартака» Александр Станкович перешел в «Брюгге»
Фото: [ФК «Брюгге»]
Сын главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича Александр Станкович перешел из миланского «Интера» в бельгийский «Брюгге».
Трансфер 19-летнего опорного полузащитника обошелся «Брюгге» в €9,5 млн. Контракт заключен сроком на четыре года.
Александр Станкович является воспитанником «Интера», за который ранее выступал его отец. В минувшем сезоне он на правах аренды выступал за швейцарский «Люцерн». Молодой футболист хорошо проявил себя, забив три мяча и отдав две передачи в 40 матчах. За минувший год его стоимость на портале Transfermarkt подскочила с €1 млн до €11 млн.
Ранее защитник Максим Осипенко рассказал, почему он перешел из «Ростова» в «Динамо», а не в «Спартак» или «Краснодар», которые также претендовали на футболиста.