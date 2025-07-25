Сын Деяна Станковича будет выступать за бельгийский «Брюгге»

Трансфер 19-летнего опорного полузащитника обошелся «Брюгге» в €9,5 млн. Контракт заключен сроком на четыре года.

Александр Станкович является воспитанником «Интера», за который ранее выступал его отец. В минувшем сезоне он на правах аренды выступал за швейцарский «Люцерн». Молодой футболист хорошо проявил себя, забив три мяча и отдав две передачи в 40 матчах. За минувший год его стоимость на портале Transfermarkt подскочила с €1 млн до €11 млн.

Ранее защитник Максим Осипенко рассказал, почему он перешел из «Ростова» в «Динамо», а не в «Спартак» или «Краснодар», которые также претендовали на футболиста.