Сын Эрдогана призвал вернуть Россию на Олимпийские игры

Билал Эрдоган, сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и глава Всемирной конфедерации этноспорта, в интервью агентству ТАСС высказался за возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры.

По мнению Билала Эрдогана, спортсмены не несут ответственности за политические причины, по которым их отстраняют от участия в международных соревнованиях.

«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи», — подчеркнул он

Если спорт действительно призван объединять людей и служить инструментом мира, продолжил сын турецкого лидера, то его нельзя использовать в политических целях.

«Недопуск спортсменов к международным состязаниям по политическим мотивам не способствует укреплению мира и взаимопонимания», — отметил Билал Эрдоган.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее сообщил о нововведениях, которые будут внесены в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.