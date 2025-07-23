Сын Кадырова оставил пост президента футбольного клуба «Ахмат»

О причинах такого решения не сообщается. 19-летний Ахмат Кадыров был назначен президентом ФК «Ахмат» в мае 2024 года. Теперь эту должность занял Якуб Закриев, который с 2017 года был в «Ахмате» вице-президентом.

В минувшем сезоне «Ахмат» занял 14-е место в РПЛ и удержался в высшем дивизионе, обыграв в стыковых матчах «Урал». Новый сезон грозненский клуб начал с домашнего поражения от «Рубина» (0:2).

Ранее портал «Подмосковье сегодня» назвал лучших игроков первого тура сезона 2025/26 РПЛ.