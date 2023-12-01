Сын Михаила Боярского ответил на вопрос, как чувствует себя отец

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, находящийся в больнице после инфаркта, проявляет признаки восстановления и желает вернуться к обыденной жизни.

В частности, он уже пытается вернуться к вредной привычке - курение. Об этом сообщил сын артиста, Сергей Боярский, пишет РИА Новости.

«Папа находится в Мариинской больнице... Сейчас он уже в обыкновенной палате, очень хочет вернуться домой и хочет курить, а это признак того, что идет на поправку», - поделился Сергей Боярский с представителями прессы.

Однако, несмотря на желание Михаила Боярского вернуться к курению, медики пока не разрешают ему этого делать. Сын артиста уточнил, что, несмотря на стойкое желание отца, ему не удалось покурить тайком в больнице, так как медики не дали ему этого сделать.

Относительно сроков выписки, Сергей Боярский сообщил, что точную дату можно будет узнать на следующей неделе. Пока доктора местной больницы продолжают следить за состоянием артиста и предпринимают необходимые шаги для его полного восстановления.