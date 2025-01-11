Сын Михаила Ефремова прокомментировал смерть актрисы Добровольской

Актер Никита Ефремов в социальных сетях высказался о смерти бывшей жены своего отца, Евгении Добровольской. В своем блоге сын Михаила Ефремова отметил, что покойная актриса не является его матерью, поскольку многие подписчики начали выражать ему соболезнования.

«Она мать моего брата Николая. Брата по отцу. Пожалуйста, не путайте, по возможности», — попросил Никита.

Михаил Ефремов, который сейчас отбывает наказание в колонии за роковое ДТП в центре столицы, был вторым супругом Евгении Добровольской. Пара заключила брак в 1990 году, и через год у них родился общий сын Николай. В 1997 году они расстались.

Никита Ефремов — сын Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Его родители развелись в 1990 году, когда Никите было всего два года.

Ранее сообщалось, что прощание с заслуженной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет 14 января в 10:00 мск на главной сцене МХТ имени А.П. Чехова.