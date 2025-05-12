Умерла советская киноактриса Нина Гребешкова

Нина Гребешкова, популярная актриса и вдова режиссера Леонида Гайдая, умерла в возрасте 94 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Союз кинематографистов России.

Гребешкова за свою жизнь сыграла роли в 130 фильмах. Самым известным ее персонажем стала супруга Семена Семеновича Горбункова, главного героя картины «Бриллиантовая рука». Зрители также запомнили ее по фильмам «Кавказская пленница», «Не может быть!», «Спортлото-82» и многим другим кинокартинам.

«Светлая память прекрасной актрисе, светлому доброму человеку Нине Павловне Гребешковой!» — указал микроблог.

Гребешкова ушла из жизни на 95-м году жизни.

Ранее сообщалось о смерти известной балерины Аллы Осипенко. Она являлась легендой советского балета, настоящей иконой Мариинского театра и талантливой танцовщицей. Последним местом ее работы стал Михайловский театр. Балерина занималась преподавательской деятельностью, она была востребована за рубежом. Она умерла в возрасте 92 года.