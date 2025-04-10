Сын Никиты Михалкова выиграл дело против сети кинотеатров «Киномакс»

Артем Михалков, сын известного режиссера Никиты Михалкова, выиграл судебное дело против сети кинотеатров «Киномакс», которая показывала его фильм «Мистер Нокаут» без необходимой лицензии. Сумма компенсации составила 5,6 млн руб., сообщил телеграм-канал Mash.

Как сообщает канал, Михалков, выступающий в роли учредителя и генерального директора компании «Кинодом» совместно с АО «Телекомпания» обратился в арбитражный суд с иском к «Киномакс». Поводом для разбирательства послужил тот факт, что кинотеатр демонстрировал фильм «Мистер Нокаут» в публичном пространстве, не имея при этом оплаченной лицензии на показ.

Суд удовлетворил требования истцов, обязав «Киномакс» выплатить 4,4 млн руб. в качестве компенсации за нарушение авторских прав и дополнительно 1,2 млн руб. в виде штрафа. Представители Михалкова подтвердили данную информацию.

Режиссером фильма «Мистер Нокаут», рассказывающего историю советского боксера Валерия Попенченко, является сам Михалков-младший. Картина вышла на экраны в 2022 году и собрала в прокате $3,9 млн.

Ранее сообщалось, что сын Никиты Михалкова стал генпродюсером 1-2-3 Production.