Сын рассказал о семейном счастье Бари Алибасова с молодой женой

Бари Алибасов, похоже, наконец-то обрел тихую гавань: его сын Бари Алибасов-младший поделился с Общественной Службой Новостей радостной новостью — легендарный продюсер по-настоящему счастлив в браке с Еленой Калининой, которая моложе его на 20 лет. По словам наследника, в доме воцарились покой и гармония, без ссор и передряг, которые так часто сопровождают звездные союзы.

Два года назад пара сыграла свадьбу, максимально далекую от пафосных церемоний: ни ресторанов, ни пышных платьев, ни огромных букетов — только близкие и тихая семейная атмосфера. Видимо, в этом скромном торжестве и крылся секрет нынешнего благополучия маэстро.

Однако идиллия в семье Алибасовых не всеобщая. Пока отец наслаждается спокойствием, младший Алибасов переживает бурю в собственных отношениях. Он признался, что рассорился с молодой супругой Ариной, которая устроила истерику. Причина жесткая: он запретил ей видеться с дочерью, объяснив это неадекватным поведением женщины. Так что на фоне отцовского умиротворения разворачивается драма нового поколения, и чем закончится эта семейная развилка, пока неясно.

Ранее жена Бари Алибасова отреагировала на слухи о его резком ухудшении здоровья.