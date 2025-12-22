Состояние на грани: жена Бари Алибасова отреагировала на слухи о его резком ухудшении здоровья

В Сети появились сообщения о якобы резком ухудшении состояния здоровья Бари Алибасова. В публикациях утверждалось, что 78-летний продюсер столкнулся с осложнениями на фоне хронических проблем с желудком и был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за сильных болей, сообщает интернет-издание «Абзац» .

Также сообщалось, что Алибасову назначили строгую диету и рекомендовали полностью отказаться от употребления алкоголя. Источники утверждали, что ограничения носят обязательный характер и связаны с риском обострения заболевания.

Жена продюсера Елена Калинина опровергла эту информацию. По ее словам, состояние здоровья Бари Алибасова стабильное, он чувствует себя хорошо и продолжает активную творческую деятельность.

Калинина уточнила, что ограничения в питании не связаны с экстренными медицинскими показаниями. Семья уже давно придерживается сбалансированного рациона, включая простые блюда, такие как овсянка по утрам, по собственному выбору. Она добавила, что в праздничные дни супруги не планируют жестких запретов и намерены позволить себе традиционные блюда. При этом алкоголь в доме Алибасовых не употребляется на постоянной основе.

По словам Калининой, повышенное внимание к теме здоровья продюсера не соответствует реальному положению дел, а сам Алибасов сосредоточен на новых проектах и работе с архивными материалами.

