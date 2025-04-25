Сын Шумахера расстался с финалисткой конкурса «Мисс Вселенная» Хасанович

Сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера Мик расстался с финалисткой конкурса «Мисс Вселенная» 2019 года Лайлой Хасанович, пишет издание Bild. Молодые люди прекратили свои отношения после почти трехлетнего романа, удалив совместные фотографии из социальных сетей и отписавшись друг от друга.

Мик продолжает карьеру в автоспорте, принимая участие в чемпионате мира FIA по гонкам на выносливость в составе команды Alpine. Ранее он выступал в Формуле-1 за команду Haas и был запасным пилотом Mercedes.

Лайла Хасанович, проживающая в Копенгагене, работает моделью. Всемирное признание в этом бизнесе она получила как финалистка «Мисс Вселенная» в Дании.

Семья Шумахеров ведет крайне закрытый образ жизни с момента трагического несчастного случая с Михаэлем в 2013 году, после которого он не появлялся на публике. Его жена Коррина стремится сохранить память о Михаэле таким, каким он был до аварии, ограждая семью от лишнего внимания.

В «закрытый мир» семьи входят близкие друзья и родственники, такие как Ральф Шумахер, Лука Бадоер, Сабина Кем и Фелипе Масса. Несмотря на отсутствие публичных комментариев по состоянию здоровья Михаэля, Фелипе Масса регулярно навещает его.

В сентябре 2021 года Коррина и Мик Шумахеры дали редкое интервью, в котором рассказали о борьбе с последствиями травмы. На лечение Михаэля было потрачено около £20 млн.

Михаэль и Коррина Шумахер являются родителями 28-летней дочери Джинны-Марии, которая страстно увлекается конным спортом. Недавно девушка стала матерью и родила дочь по имени Милли от своего супруга Яна Бетке.

Ранее стало известно, что автомобиль Ferrari Михаэля Шумахера пытаются продать.