Сына Надежды Кадышевой лишили родительских прав на первого ребенка

Сын Надежды Кадышевой потерял права на своего старшего ребенка и теперь сражается за алименты с матерью младшего. Григорий Костюк расстался с двумя женщинами, от которых у него есть сыновья, сообщил портал Starhit.

65-летняя народная артистка России создала крепкий семейный союз. Надежда Никитична уже 41 год замужем за композитором и баянистом Александром Костюком. Пара вместе как в жизни, так и на сцене. Заслуженный артист России является основателем и руководителем ансамбля «Золотое кольцо», с которым выступает его жена.

В отличие от своих родителей, единственный сын Кадышевой и Костюка не может похвастаться стабильностью в личной жизни. 40-летний мужчина трудится концертным директором своих родителей и выступает на сцене вместе с певицей, известной по хиту «Веночек».

Григорий бережно скрывает свою личную жизнь от чужих глаз. Теперь стало известно, что у него уже два неудачных брака. Первая его жена — Анжелика Бирюкова, дочь бизнесмена Алексея Бирюкова и племянница заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Она не имеет отношения к шоу-бизнесу и работает пресс-атташе в спорткомплексе «Лужники». Состоятельные родители устроили им роскошную свадьбу в музее-усадьбе «Архангельское» с Николаем Басковым в роли тамады.

Ранее продюсер Рудченко назвал причины феномена популярности Кадышевой у молодежи.