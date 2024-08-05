Сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» стал «Сырным чемпионом России 2024»

Накануне в рамках ежегодного Сырного фестиваля в деревне Дубровское в городском округе Истра состоялся первый «Сырный Чемпионат России». Так, победителем стал сыр горгонзола с голубой плесенью «Нежность» от сыроварни «Сырный Разгуляй». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие лучшие производители сыров из разных уголков России. Продукция всех участников получила высокую оценку от ведущих экспертов сыроделия из России, Белоруссии, Швейцарии, Германии и Франции.

Примечательно, что все образцы были закодированы, дегустация проводилась индивидуально и анонимно. Это позволило экспертам объективно оценить качество сыров по таким критериям, как вкус, аромат, текстура и внешний вид. Подчеркнем, что в трех категориях из шести Золотая медаль не была присуждена, так как ни один из участников не набрал необходимое количество баллов, в соответствии с регламентом чемпионата.

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