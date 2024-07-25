Сырный чемпионат проведут в Московской области

В следующее воскресенье в деревне Дубровское городского округа Истра пройдет «Сырный чемпионат России — 2024», его проведут в рамках Гастрономического фестиваля. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«На это мероприятие продемонстрировать свое мастерство соберутся лучшие сыроделы со всей страны. <…> Судить участников состязания будет профессиональное жюри, состоящее из отечественных и зарубежный экспертов», — говорится в сообщении.

В число арбитров войдут специалисты из Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Белоруссии, профессиональные дегустаторы из ВНИМИ и ВНИИМС города Углич. Им нужно будет отобрать по одному образцу сыра в семи номинациях. После этого состоится финал чемпионата. Отметим, что мероприятие организовали областной Минкульттуризм и Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер». Поддержку ему оказали Минсельхоз России, Союз сыроваров России и ВНИИМС города Углич.

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