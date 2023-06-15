«Так скоропостижно»: врачи не смогли спасти известного спортсмена Шмелева

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по современному пятиборью Владимир Шмелев скончался в Подмосковье в возрасте 76 лет. Об этом сообщил канал «112» 15 июня.

Накануне вечером Шмелеву вызвали скорую помощь, потому что он находился в бессознательном состоянии. Бывший спортсмен умер до приезда бригады врачей.

«Ужасная новость, соболезную родным Шмелева»; «Грустно, когда уходят выдающиеся люди»; «Интересно, почему он умер. Не видел новостей о том, чтобы он болел. Еще и так скоропостижно», — комментируют новость россияне.

Владимир Шмелев за свою спортивную карьеру завоевал ряд престижных наград. В частности, он трижды побеждал в Спартакиаде народов СССР, а также брал золото на Олимпийских играх в Мюнхене. В 1972 году борец был удостоен звания заслуженного мастера спорта Советского Союза.

Ранее россияне заявили, что Бузова перепутала погибшего хоккеиста со своим бывшем мужем.