«Настоящая женская месть»: Ольга Бузова похоронила своего бывшего мужа заживо

Блогер и певица Ольга Бузова заживо похоронила бывшего мужа — футболиста Дмитрия Тарасова. Так подумали россияне из-за того, что артистка одной из первых узнала о смерти другого Дмитрия Тарасова — хоккеиста.

Певица выразила соболезнования близким погибшего спортсмена, однако в Сети произошла путаница. Бывший муж Бузовой тем временем жив и здоров, ему сейчас 36 лет.

«А, может, Ольга сначала и подумала, что умер бывший, и поспешила выразить ему соболезнования?»; «Бузова похоронила бывшего мужа заживо»; «Настоящая женская месть — взять и похоронить живого и здорового бывшего мужа», — комментируют ситуацию пользователи социальных сетей.

Хоккеист Дмитрий Тарасов умер на 44-ом году жизни. За свою спортивную карьеру он успел поиграть за хабаровский «Амур», а также за столичные «Динамо», «Спартак» и другие клубы в разных городах России.

Ранее хирург обвинил Бузову в обилии пластических операций.