«Такая тенденция вызывает вопросы»: кто победит в матче сборных России и Кубы

Заключительный товарищеский матч в этом году сборная России по футболу проведет на «Волгоград Арене» против команды из Кубы. Спортивный эксперт Сердар Каррыев спрогнозировал результат игры, которая пройдет 20 ноября.

Специалист считает, что домашний для России матч будет крайне интересным.

О командах

«Последние результаты сборной России были не очень удачными. Была победа над Камеруном — минимальная, со счетом 1-0, но до этого были ничейные игры с Египтом, Катаром и Кенией. Такая тенденция вызывает вопросы у болельщиков, а потому спортсменам придется реабилитироваться в их глазах», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сборная Кубы, подчеркнул Каррыев, — довольно-таки непримечательная команда. Месяц назад она разгромно проиграла Гондурасу со счетом 0-4, поэтому и россиянам не должна составить какой-либо конкуренции, считает эксперт. Совокупная стоимость игроков сборной Кубы — примерно 1,5 миллиона евро, напомнил специалист. Это абсолютный мизер по нынешним временам.

Фото: [ razonyfuerza.mforos.com ]

Кто победит

«Сборная России качественно превосходит кубинцев. Если прогнозировать, то, конечно, спортсмены РФ должны выигрывать с разгромным счетом. Последние результаты команды оказались невзрачными и создают много вопросов для главного тренера, поэтому на последнюю игру Валерий Карпин вызвал сильнейших игроков», — подчеркнул Каррыев.

Игра закончится с результатом 3-0 в пользу России, уверен собеседник издания. У хозяев матча будет явная задача забить максимальное количество мячей, чтобы закрыть этот год хорошей, красивой победой.

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