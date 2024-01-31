«Такие решения принимаются под давлением»: известный критик объяснил «отмену» лидера Pink Floyd, поддержавшего РФ

Американская звукозаписывающая компания BMG планирует разорвать контракт с основателем и многолетним лидером группы Pink Floyd Роджером Уотерсом за его политическую позицию. На своих концертах музыкант прямо выступает против поставок оружия Украине и заявляет, что действия российских властей были спровоцированы активностью НАТО.

Дело в деньгах

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что со стороны крупных лейблов такой шаг — разрыв контракта с музыкантом из-за его политической позиции — просто глупость.

«Очень странно, ведь на самом деле для них все это просто бизнес. Бесспорно, такие решения принимаются под давлением англосаксонских политических сил», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Творческий ресурс исчерпан

Критик подчеркнул, что именно сейчас речь не может всерьез идти об идеологии, ведь большому бизнесу «всегда было на нее плевать». Дело исключительно в том, зарабатывают ли корпорации или теряют в деньгах. Именно поэтому они могут себе позволить «отменить» Уотерса, время которого, по словам Соседова, прошло.

«Прошло время многих прекрасных композиторов, чей творческий ресурс, увы, исчерпан. Если бы эти люди могли приносить большие деньги, то нашлась бы куча лазеек, чтобы избавить их от «отмены», — отметил эксперт.

Фото: [ Социальные сети ]

История повторяется

Соседов вспомнил времена СССР, когда политическая позиция была действительно важнее денег. До 1991 года для любого музыканта с Запада считалось за честь выступить в Москве — ценились не деньги, а строчка в биографии. Речь идет, например, об Элтоне Джоне и Boney M, которые собрали аншлаги в Союзе, заработав при этом чисто символические гонорары.

«Это были звезды, которым плевать на гонорары — они цеплялись за возможность выступить на «закрытой» территории. А некоторые обязательно к нам поехали бы, невзирая на политическую обстановку, если бы им заплатили. Например, группа ABBA запросила космический гонорар, который им не смогли обеспечить. ABBA не приехала, и их поспешили обвинить в антикоммунизме. Черта с два! Если бы им дали денег, они бы приехали за милую душу», — отрезал Соседов.

По словам эксперта, шоу-бизнес не изменить: десятки лет назад политические силы давили на артистов, которые хотели выступить в СССР, сейчас история повторяется. Однако действительно великим музыкантам политики не смогут испортить жизнь. И если говорить о Роджере Уотерсе, который прямо сейчас ставит масштабные шоу по всему миру, то очень вероятно, что однажды он вновь заедет и к нам в Россию.

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