Талалаев признался, что почти после каждой игры извиняется перед судьями

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «Спорт-Экспрессу» признался , что практически после каждого матча приносит извинения арбитрам, если помешал их работе.

Специалист рассказал, что работает над тем, чтобы сдерживать свои эмоции, поскольку понимает, что его воздействие на судей мешает им сконцентрироваться на правильной оценке футбольных моментов.

«Я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще, за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это», — сказал Талалаев.

КДК РФС дисквалифицировал Андрея Талалаева на три матча РПЛ за неприличный жест в матче 17-го тура против «Спартака» (1:0).

Ранее известный российский тренер Валерий Газзаев посоветовал наставнику «Балтики» вести себя поскромнее.