Талалаев рассказал о своих переговорах со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, что в свое время вел переговоры с московским «Спартаком».

По его словам, это было около трех лет назад, когда спортивным директором «Спартака» был Лука Каттани, а сам специалист работал главным тренером «Ахмата». Талалаев рассказал, что он трижды встречался с Каттани по поводу работы в «Спартаке».

«Кто-то об этом знает? Никто. Поэтому, когда говорят, что у меня все на вынос, понты дороже денег… Я такой, какой я есть! И у меня были эти встречи, мы работали, была возможность…» — признался Талалаев.

Тогда он предложил спартаковцам договариваться о его переходе с руководством «Ахмата».

«Они не договорились, мы закрыли эту тему. И никто об этом не знал на протяжении вот этих трех лет», — подчеркнул тренер.

Андрей Талалаев возглавил калининградскую «Балтику» в сентябре 2024 года. Он вернул команду в РПЛ, а в текущем сезоне «Балтика» стала главным его открытием. После 18 туров калининградцы занимают пятое место в РПЛ, всего пять баллов уступая лидирующему «Краснодару».

