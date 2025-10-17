Талалаев высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал слухи о возможном назначении в «Спартак».

«Не обсуждаю. Я на своем месте сейчас. И получаю удовольствие от работы», — сказал Талалаев.

Специалист подчеркнул, что у него заключен трехлетний контракт с калининградским клубом.

«Балтика» стала главным открытием первой трети чемпионата России. Калининградский клуб занимает пятое место в РПЛ с 20 очками. У «Спартака» шестая позиция с 18 баллами.

Ранее стало известно, что «Спартак» делал предложение известному итальянскому тренеру Лучано Спаллетти.