«Талантливый, но очень интеллигентный»: режиссер Светлана Дружинина раскрыла, каким был Игорь Ясулович

Стало известно, что после изнурительной болезни умер актер Игорь Ясулович. Возможно, это имя не у всех на слуху, но вы почти наверняка его видели — он снимался в самых знаменитых картинах, от «12 стульев» до «Бриллиантовой руки».

В фильмографии Игоря Николаевича есть и небольшая роль в фильме «Гардемарины», где он играл Корна. По словам режиссера картины Светланы Дружининой, Ясулович был настоящим профессионалом своего дела.

«Это интеллигентнейший человек — воспитанный, аккуратный и сдержанный, который очень любил свою работу. Он относился очень ответственно ко всем задачам и никогда никого не подводил, а только помогал», — замечает Дружинина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ярким и вызывающим Игоря Николаевича назвать сложно. Но по своему характеру он мог бы справиться с любой задачей.

«Ясулович мог бы играть роль помощника секретаря Лестока, которая досталась Стержельчику. Они хорошо нашли друг друга и совершенно прекрасно нашли общий язык. Ему свойствен такой секретарский тон, и он великолепно отработал. Я очень благодарна Игорю», — признается режиссер.

Даже уже будучи завкафедрой ВГИКа, Ясулович всегда находил время для друзей. По словам Дружининой, он очень удачно советовал новых актеров.

«Все ребята показывали себя отлично. Сам же Игорь был человек талантливый, но очень интеллигентный. Он не о себе и не выпячивал себя, но мог многое», — резюмирует Светлана Сергеевна.

Ранее мы писали, что в Пушкино пройдет театральный фестиваль в честь юбилея МХТ.