Террористическая организация «Талибан»*, которая правит в Афганистане, запретила смешанные боевые искусства в стране, потому что этот вид спорта не соответствует учению ислама и шариату. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил RMC Sport.

По данным пресс-релиза, такое решение приняла полиция нравов Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока.

Сотрудник местного спортивного управления отметил, что этот вид спорта был запрещен из-за повышенной жестокости и риска смерти участников соревнований.

Ранее политолог Михайлов объяснил, чем может помочь Россие сотрудничество с «Талибаном»*. По его словам, совместная работа Москвы и правящий в Афганистане организации может пригодиться для коллективного противодействия Западу и борьбы с ИГИЛ*.

*Запрещённая в России террористическая организация.