«Тампа» придумала новый способ обойти потолок зарплат

Кэпхит (среднегодовая зарплата) по этому соглашению составляет $2,33 млн. Предыдущий оклад хоккеиста был более чем в два раза выше — $5,17 млн.

Экспертов НХЛ смутили и срок, и сумма соглашения. Обозреватель Тайлер Яремчук предположил, что логичным был бы контракт на срок три года, но с большим кэпхитом.

Журналист Фрэнк Сервалли считает, что таким образом «Тампа» пошла на хитрость, уменьшив сумму под потолком зарплат. По его мнению, Гурд, у которого уже было несколько травм в карьере, вряд ли будет играть до 38-39 лет. Вероятнее, он закончит карьеру до истечения срока контракта, и тогда «Тампа» поместит хоккеиста в список долгосрочно травмированных, и его оклад не будет учитываться под потолком зарплат.

При этом хоккеист все равно получит сумму, на которую мог бы рассчитывать по 3-4-летнему контракту.

«Тампа» второй год подряд выбывает в первом раунде плей-офф. Очевидно, что команде Никиты Кучерова и Андрея Василевского необходимо усиление, но платежка клуба забита почти до отказа, поэтому «Лайтнинг» идет на ухищрения.

Ранее стало известно, что Роман Ротенберг может возглавить подмосковный «Витязь» и привести с собой нового спонсора клуба.