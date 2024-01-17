Танцевальный коллектив из Подмосковья стал лауреатом первой степени премии «Щелкунчик»

В Москве прошла II Национальная телевизионная Премия «Щелкунчик». Детский образцовый хореографический коллектив «ВерОника» из Серпухова стал лауреатом 1 степени данной премии. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Известно, что всего в конкурсе участвовало более полутора тысяч детей, девяносто коллективов разных направлений.

Отмечается, что коллектив «ВерОника» является многократным обладателем ГРАН-ПРИ на всероссийских и международных конкурсах. А также обладает «Кубком Победы» среди лучших коллективов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что этой зимой в Подмосковье ожидают около пяти миллионов гостей.