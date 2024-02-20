Танцор в рваных колготках уронил Мадонну со стула на концерте

Американская икона поп-музыки Мадонна во время своего выступления в Сиэтле на западе США попала в неприятную ситуацию, едва не стоившую ей проблем со здоровьем, пишет Daily Mail.

Отмечается, что исполнение композиции Open Your Heart во время шоу на Climate Pledge Arena Мадонна и поклонники в зале запомнят надолго. Одетый в рваные колготки танцор из музыкального балета певицы не устоял на тонких шпильках и уронил сидящую на стуле исполнительницу.

На кадрах, которые появились в сети, мужчина подходит к сидящей на стуле 65-летней Мадонне, хватает стул и тащит предмет мебели на себя. После падения женщина сумела сгруппироваться, ловко встав и продолжив выступление.

Ранее сообщалось, что Киркоров сбежал из России в США на концерт Мадонны под руку с мускулистым красавцем из Донбасса.