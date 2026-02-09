Тарасова назвала единственный способ обыграть Малинина на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась в разговоре со Sport24 о шансах кого-нибудь из фигуристов обыграть на Олимпиаде в мужском одиночном катании американца российского происхождения Илью Малинина.

Малинин уже стал обладателем золотой медали Олимпиады-2026 в командном турнире. Его выступление было завершающим, и победа Ильи принесла высшую награду игр американской сборной.

Тарасова отметила, что Малинин откатал свою программу с небольшими ошибками, но его мастерство все равно выделялось на фоне соперников.

«Малинин — выдающийся спортсмен. Способен ли кто-то бороться с Малининым за золото? Да, но только в том случае, если Илья будет допускать ошибки», — сказала Тарасова.

Россию в мужском одиночном катании представит Петр Гуменник. Российскому фигуристу накануне Олимпиады пришлось изменить музыку к короткой программе из-за отсутствия прав на саундтреки к фильмам «Дюна» и «Парфюмер».