Тарасова назвала Олимпиаду в Италии слабейшей из всех, которые она видела

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова критически высказалась об Олимпийских играх в Италии. По ее мнению, на уровень соревнований повлиял тот факт, что сборная России не была представлена полноценным составом.

«Я много раз была на Олимпийских играх. Выигрывала их семь раз со своими спортсменами. Мне кажется, что эти Олимпийские игры были слабее, чем все те, что я видела за всю свою жизнь до этого. Может быть, из-за того, что там не было нас, русских. Потому что это большая несправедливость, так не может быть вообще. Но они были действительно слабее», — сказала Тарасова в эфире Okko.

Россия на Олимпийских играх была представлена только двумя фигуристами — Петром Гуменником и Аделией Петросян. Оба российских спортсмена заняли шестые места. Тарасова заявила, что никогда не простит судьям Гуменника — по ее мнению, российский спортсмен должен был занять призовое место. Что касается Аделии Петросян, то после пятого места в короткой программе спортсменка вынуждена была идти ва-банк, добавляя в свой контент элементы ультра-си — в итоге фигуристка упала с четверного тулупа.

Гуменник и Петросян при этом стали лучшими на Олимпийских играх среди европейских спортсменов.