Тарасова потребовала от ISU ясности в отношении допуска россиян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что необходимо добиться от Международного союза конькобежцев (ISU) ясности по поводу допуска российских спортсменов в следующем сезоне. По ее мнению, руководство Федерации фигурного катания на коньках России должно получить ответ на этот вопрос во время чемпионата мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Праге, российские спортсмены в нем не участвуют.

«Я не знаю, будет ли ISU поднимать этот вопрос, но нашему руководству тоже там надо быть. Мне кажется, мы и должны поднимать этот вопрос. Мы уже свои четыре года «отсидели», и что в ISU хотят сейчас — сравнять нас с землей и травой? Но мы сами выступать готовы», — сказала Тарасова.

Российские спортсмены были отстранены от международных соревнований в 2022 году. После рекомендации МОК на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе были допущены фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Они заняли шестые места в своих дисциплинах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко призвал судей жестче оценивать фигуристов на внутрироссийских соревнованиях.