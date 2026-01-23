Тарасова сказала, кто должен сыграть Камилу Валиеву в кино
Татьяна Тарасова: «История Валиевой заслуживает экранизации»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре со Sport24 заявила о необходимости снять фильм о фигуристке Камиле Валиевой.
«История Камилы Валиевой точно заслуживает экранизации. Считаю, если это действительно случится, Камила должна сама исполнить главную роль. Актеры у нас сейчас играют плохо. Думаю, россиянам точно будет интересно посмотреть на фильм о Камиле. Пусть она вернется, покажет себя, а потом уже в кино снимается», — сказала Татьяна Тарасова.
Камила Валиева возвращается на лед после четырехлетней дисквалификации за допинг. 19-летняя спортсменка тренируется в академии Татьяны Навки у тренера Светланы Соколовской. Сообщалось, что фигуристка уже восстановила часть элементов ультра-си, в частности, четверной тулуп и тройной аксель. Камила заявилась на чемпионат России по прыжкам, который пройдет в Москве с 31 января по 1 февраля.
