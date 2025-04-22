Тарасова заявила, что у завершивших карьеру фигуристов Худайбердиевой и Базина не было олимпийских перспектив

Фигуристы заявили о том, что завершают карьеру из-за отсутствия олимпийских перспектив, ранее их удерживала в спорте только надежда выступить на Олимпиаде. Однако России для участия в отборе на Игры дали только одно место в каждом виде, и Худайбердиевой с Базиным оно не досталось.

«Если бы они поехали на Олимпиаду, то для чего? Что они привезли бы стране? На Игры едут спортсмены, которые завоевывают медали. Может быть, пара Базина и Худайбердиевой попала бы в десятку, а может, и нет. Но при чем тут Олимпиада? Зачем себя преувеличивать? Поездка на Олимпиаду — это не санаторий. Это защита чести страны!» — заявила Тарасова.

Специалист считает, что дуэт не сделал ничего такого, чтобы претендовать на олимпийские медали, при этом Тарасова назвала фигуристов «хорошими, симпатичными ребятами».

Худайбердиева и Базин стали чемпионами России в 2023 году, на двух последующих чемпионатах они занимали вторые места.