Тарасова жестко осадила главу ВАДА после его слов о Тутберидзе
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» жестко отреагировала на слова президента Всемирного допингового агентства (ВАДА) Витольда Банки о российском тренере Этери Тутберидзе.
Глава ВАДА сказал, что чувствует себя некомфортно из-за присутствия на Олимпийских играх Тутберидзе.
«Они вообще что, ошалели, что ли? Или одурели? Это кто ему так разрешил высказываться? Нравится или не нравится. Нравится, не нравится — спи, моя красавица. Ведущий тренер в мире, им не нравится, что она присутствует. Посмотрите‑ка на них. Им надо немножко подсобраться и понимать, что они могут говорить, а что не могут», — сказала Тарасова.
Она посоветовала Баньке изучить результаты мирового значения, которые показывали и показывают воспитанницы Тутберидзе.
На Олимпийских играх в Италии выступит ученица Этери Аделия Петросян.
