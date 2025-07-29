Тарасову взбесило заявление нового президента МОК о россиянах

В России многие рассчитывали, что после того, как Ковентри сменила на посту главы МОК Томаса Баха, доступ россиян к международным соревнованиям станет легче. Однако 27 июля Ковентри заявила, что россияне будут допускаться на Игры-2026 по тем же принципам, что и в 2024 году на Олимпиаду в Париже. Тогда Россия была представлена 15 спортсменами.

«Они совершают беспредел, безо всяких прав делают все, что хотят. Всегда было одно правило на Олимпиаду — страна посылает спортсменов и точка. А теперь они определяют, кого пригласить, а кого нет, и им еще не нравится! Это все не по правилам, они совершенно охамели и не думают о спортсменах», — сказала Тарасова.

Она отметила, что впервые задумалась о том, стоит ли вообще российским спортсменам принимать участие в Олимпийских играх.

Ранее российская саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.