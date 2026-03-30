Тардиф добровольно покинет пост президента ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) француз Люк Тардиф не будет баллотироваться на новый срок и покинет свой пост после окончания срока полномочий, сообщила пресс-служба организации.

Тардиф был избран руководителем мирового хоккея в 2021 года. При нем российские команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. На Олимпиаде-2026 места российских сборных в мужских и женских соревнованиях заняли соотечественники Тардифа французы.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал Тардифа «самым бесполезным президентом в истории мирового хоккея». При этом Фетисов отмечает, что не видит каких-то изменений в ИИХФ в отношении российского хоккея, и опасается, что новый президент федерации может оказаться еще хуже Тардифа.

