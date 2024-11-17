ТАСС: экс-солиста «На-На» Левкина свела в могилу вирусная инфекция

Российский исполнитель и бывший солист популярной музыкальной группы «На-На» Владимир Левкин умер из-за вирусной инфекции, которая усугубила развившуюся тяжелую стадию лейкоза. Об этом в беседе с ТАСС рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов, являвшийся хорошим знакомым певца.

Сегодня утром, 17 ноября, стало известно, что музыкант Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. Предварительная причина смерти называлась — онкология лимфатической системы.

«Левкин болел тяжелой стадией лейкоза, вирусная инфекция усугубила его состояние и могла привести к смерти на фоне онкологического заболевания», — сообщил Владимир Полупанов.

Напомним, Владимир Левкин боролся с онкологическим заболеванием более 20 лет, первые симптомы проявились еще в 2003 году. В 2013 году после ремиссии артисту провели операцию по пересадке костного мозга. При этом Левкин продолжал давать концерты, являлся частым гостем на различных мероприятиях. Последние дни перед смертью музыкант ходил исключительно в темных очках.

Владимир Левкин являлся солистом «золотого состава» созданной продюсером Бари Алибасовым в начале 90-х годов группы «На-На». После того как врачи поставили музыканту диагноз «онкология», Левкин ушел из коллектива и на время прекратил музыкальную деятельность.