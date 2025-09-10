ТАСС узнало правду о самочувствии артиста Александра Збруева

Перед выходом на сцену 9 сентября у народного артиста РСФСР Александра Збруева повысилось давление, но он всё же принял участие в спектакле. Актёр заявил журналистам, что отказался от госпитализации и в данный момент чувствует себя хорошо.

Артист сейчас находится дома и получает лечение на амбулаторной основе.

«Да, поднялось давление <…>. В моем возрасте это случается — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», — сказал Збруев в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что Збруев должен был сыграть в постановке «Вишневый сад» в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова». Однако, по информации из театра, его роль исполнил другой актер. В некоторых СМИ появилась информация о том, что Збруев якобы потерял сознание.