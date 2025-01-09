Буланова раскрыла, почему не живет с молодым мужем

Певица Буланова рассказала, откуда пошли слухи и почему она не живет со своим молодым супругом.

Известная певица Татьяна Буланова летом 2023 года связала свою жизнь с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет. Вопреки скептическим прогнозам, их брак оказался прочным. Сплетники, уверенные в скором разводе, ошиблись: супруги строят теплые отношения и даже задумываются о рождении детей.

Как пишет 7days, в одном из интервью Татьяна призналась, что за полтора года совместной жизни они с Валерием ни разу серьезно не ссорились. Она отмечает, что муж заботится о ней и ценит их союз, что выгодно отличает его от предыдущего супруга. Однако в семейной идиллии есть нюанс — супруги живут в разных городах.

Большую часть времени певица проводит в Санкт-Петербурге, где ей комфортно и привычно, а Валерий — в Москве, где сосредоточен его бизнес. Они видятся лишь во время коротких визитов Татьяны в столицу или редких поездок Валерия в Северную столицу. Бизнесмен настаивает на переезде жены, но Татьяна, коренная петербурженка, отказывается менять образ жизни.

Важным фактором для Булановой остается работа. Она активно гастролирует после долгого перерыва, вызванного пандемией, и продолжает выплачивать ипотеку за квартиру младшего сына Никиты. Валерий предложил свою помощь в погашении кредита, но Татьяна настаивает на самостоятельном решении вопроса.

«Жизнь на два города — не идеальный вариант для Валерия, он мечтает, чтобы я переехала в Москву, но я не готова к таким переменам», — откровенно делится певица.

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