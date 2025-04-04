Татьяна Тарасова обвинила Ирину Роднину во вранье

Тарасова заявила, что не собирается смотреть недавно вышедший на экраны фильм «Роднина». Она сказала, что, возможно, посмотрит его по телевизору, если будет в этот момент дома.

В фильме было показано, что тренер Станислав Жук сыграл большую роль во время последней Олимпиады Родниной, хотя уже не работал с ней.

«Никто с ней не был, кроме меня. Это абсолютно точно, без всякого вранья. Она хочет, чтобы все делала она сама. Пусть она так хочет. Но по жизни это не так. Она была со мной шесть лет и провела со мной две Олимпиады. Такому человеку, работающему в Государственной думе, врать и придумывать всякие небылицы непристойно», — сказала Тарасова.

Также она отметила, что Ирина Роднина не разговаривала со Станиславом Жуком до последних дней его жизни.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала размеры призовых у современных фигуристов.