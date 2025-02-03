SHOT: у тренера Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем

У Татьяны Тарасовой вновь обострились сердечные проблемы, сообщил телеграм-канал SHOT. Недавно заслуженный тренер СССР вызывала скорую помощь, но решила не ехать в больницу, несмотря на настоятельные рекомендации врачей.

Согласно сообщениям канала, 77-летней экс-фигуристке потребовалась медицинская помощь. Вечером, около десяти часов, Татьяна Анатольевна ощутила резкое ухудшение: у нее начались боли в области сердца.

Прибывшие на вызов врачи провели диагностику и выявили гипертоническую болезнь с основным поражением сердечно-сосудистой системы. Медики смогли стабилизировать ее состояние на месте, но настоятельно рекомендовали госпитализацию, от которой Тарасова отказалась.

Ранее Тарасова выразила соболезнования родным и близким погибшей фигуристки Волянской.