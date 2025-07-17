Татьяна Тарасова прибыла на прощание с Миттой на инвалидном кресле

Как сообщил телеграм-канал Mash, Татьяна Анатольевна испытывает сложности с передвижением и речью, у нее затруднено дыхание. Невзирая на самочувствие, она смогла найти в себе силы, чтобы проститься с режиссером. Самочувствие прославленного тренера резко ухудшилось в конце минувшего года из-за обострения хронической язвы желудка.

Отдать дань уважения режиссеру пришли Константин Эрнст, Михаил Горевой, Валерия Гай Германика, Гарик Сукачев, Алексей Агранович и многие другие деятели искусства.

Как пишет телеграм-канал SHOT, сын кинорежиссера, Евгений Митта, не смог сдержать слез во время чтения стихотворения. Александру Митте было 92 года, и он продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием почек.

Ранее сообщалось, что Тарасова назвала безобразием назначение фигуристки Худайбердиевой в юниорскую сборную.